Лучший SSD M.2 PCI-E 4.0: сравнение 11 моделей
В одном из выпусков на YouTube-канале TehnoBelka протестировали 11 популярных SSD на 1 ТБ от разных производителей. Какой накопитель лучше сейчас выбирать?
TehnoBelka
В сравнении приняли участие следующие SSD: Samsung 980 Pro, 990 Pro, 970 EVO Plus, Crucial P5 Plus, Western Digital SN850 и SN770, Kingston KC3000, Adata Legend 960 (но к середине тестирования он вышел из строя и перестал определяться системой), Adata XPG Gamminx S70, Netac NV7000 и NV5000, Patriot P400. Со всеми характеристиками этих моделей вы можете ознакомиться ниже на изображении.
Тестовый стенд включал процессор i5-12400, материнскую плату Asuus TUF Z690-Plus D4, оперативную память G.Skill Trident Z Neo 32 ГБ DDR4 CL16, блок питания Seasonic Focus Gold 850W, систему охлаждения Noctua NH-D9L.
В тесте с копированием папок лучшим был Western Digital SN770 (см. ниже). Почти аналогичный результат у Netac NV7000, Kingston KC3000, Netac NV5000. Хуже остальных оказались в этом тесте SSD Samsung.
А вот по скорости записи после исчерпания кэша моделям Samsung нет равных. У 990 Pro скорости в кэше составляют до 5400 Мб/с и 1800 Мб/с в среднем при записи в основной массив. Время полной записи накопителя у этой модели составляет всего немного больше 14 минут. Это почти лучший результат. На первом месте стоит Western Digital SN850.
По скорости последовательного чтения бесспорными лидерами являются SSD от Western Digital. Это вы можете увидеть на одном из изображений выше. Что касается последовательной записи, то на вершину поднимается в этом случае уже Samsung 990 Pro.
Первое и второе место в тесте по скорости случайного чтения занимают Samsung 990 Pro и 980 Pro.
Вывод
В реальных задачах все протестированные накопители будут работать примерно одинаково. Что касается оптимального SSD (для игр, рабочих программ, системы), то на третьем месте по результатам теста оказался Samsung 990 Pro, на втором месте - Western Digital SN850, на первом же месте - Western Digital SN770.