Лучший выбор для дешёвого компьютера: топ процессоров Intel Xeon (LGA 2011)
В одном из выпусков на YouTube-канале PC HardWare эксперт перечислил лучшие на сегодня процессоры на LGA 2011 (V3, V4).
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Intel Xeon E5-2620 V3 OEM. Этот процессор имеет 6 ядер и 12 потоков, базовую частоту 2,4 ГГц. Когда-то он пользовался большой популярностью.
E5-2643 V3 OEM, E5-2643 V4 OEM. Базовая частота у него - 3,4 ГГц, турбо - 3,7 ГГц. Для игровых задач он вполне подойдёт, к тому же и цена у него адекватная.
E5-2630 V3 OEM. Оснащён он уже восьмью ядрами, 16 потоками. Раньше он тоже был очень популярен.
E5-2667 V3 OEM, E5-2667 V4 OEM. Базовая частота этого процессора - 3,2 ГГц, турбо - 3,6 ГГц. Есть восемь ядер и 16 потоков. В целом он чуть лучше модели 2640.
E5-2666 V3 OEM. Для рабочих задач он в принципе неплохо подойдёт.
E5-2640 V4 OEM. Оснащён 10 ядрами, 20 потоками, TDP - 90 Вт.
E5-2690 V3 OEM. Базовая частота у него 2,6 ГГц, TDP - 135 Вт. Это хороший производительный процессор.
E5-2697 V3 OEM. В данном процессоре - 14 ядер и 28 потоков, TDP - 145 Вт. Базовая частота - 2,6 ГГц, турбо - 3,6 ГГц.
E5-2690 V4 OEM. У него тоже 14 ядер и 28 потоков. Турбо-частота - 3,5 ГГц, базовая - 2,6 ГГц. Но цена у него довольно высокая, поэтому лучше присмотреться к V3-линейке.
E5-2698 V3 OEM. Обладает этот процессор 16 ядрами и 32 потоками, тепловыделение у него - 135 Вт.
E5-2696 V3 OEM. Имеет тепловыделение 145 Вт. В рабочих задачах он всегда будет скидывать частоты. Пожалуй, из V3-серии это самый интересный процессор за 4000 рублей. По производительности он идеально подходит и для рабочих задач, и для игр.
E5-2697 V4 OEM. В этом процессоре имеется 18 ядер и 36 потоков. Тепловыделение у него - 145 Вт. Также вы можете взять E5-2696 V4 , который будет лучшим для рабочих задач из V4-серии.