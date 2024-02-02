Мечта сисадмина: Windows 11 станет чуточку ближе к Linux и macOS

Эту возможность обнаружили в утечке предварительной сборки Windows Server, случайно опубликованной на серверах Windows Update.

Команда Sudo в Linux и macOS позволяет пользователям модифицировать системные файлы, изменять настройки системы, выполнять обновления и многое другое.

Теперь аналогичная возможность появится в Windows 11 как часть настроек разработчика, давая возможность управлять настройками, требующими административных привилегий.

Для использования команды Sudo в Windows 11 потребуется включить режим девелопера, однако в сливе эта функция пока не работает.

Пользователи смогут настроить поведение команды Sudo, выбирая, как будут выполняться команды: в новом окне, с отключенным вводом или встроенно, что может быть полезно для быстрых задач или работы в интегрированной среде разработки (IDE).