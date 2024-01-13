Micron на выставке CES 2024 показал экспериментальные SSD с USB4

Внешний твердотельный накопитель в прозрачном корпусе имеет M.2 2280 — в данном случае OEM-накопитель Gen4 Micron 3400 емкостью 2 ТБ. Пассивное охлаждение, как и в X10 Pro, обеспечивает высокую производительность в компактном форм-факторе. Ожидается, что такая конструкция на основе моста станет нормой для внешних SSD высокого класса.

SSD для настольных ПК с USB4 использует другой подход: активное охлаждение с помощью вентилятора и один твердотельный накопитель U.3 большой емкости (8 ТБ в демонстрационном варианте). Предназначенный для штабелирования и требующий внешнего питания, он потенциально пересматривает производительность и стабильность работы SSD с USB4, пишет AnandTech. При таком выборе конструкции приоритет отдается максимальной скорости.

Неопределенности и соображения: Выйдут ли эти прототипы на рынок в их нынешнем виде, пока неизвестно. Тепловые характеристики внешнего SSD без вентилятора и особенности питания настольного SSD требуют дальнейшего изучения.