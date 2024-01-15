Microsoft добавила в Windows 11 поддержку сверхскоростного стандарта USB4

Этот апдейт, внедренный в последней предварительной сборке Windows 11 (build 23615), позволяет использовать скорости передачи данных до 80 Гбит/с на совместимом оборудовании.

USB Implementers Forum впервые представил спецификацию USB4 в августе 2019 года. Два года спустя, в первоначальном выпуске Windows 11 (версия 21H2), Microsoft внедрила поддержку USB4.

В сентябре 2022 года был представлен USB4 2.0 с режимами 80 и 120 Гбит/с через стандартный разъем Type-C. Теперь Microsoft обеспечивает совместимость своей операционной системы с последним поколением USB, которое скоро появится в первых потребительских продуктах.

Хотя поддержка USB4 2.0 уже присутствует в последней предварительной сборке Windows 11, для её использования необходимо обладать самым современным оборудованием.

По словам Microsoft, USB4 2.0 80 Гбит/с в первую очередь появится на выбранных устройствах с недавно представленными мобильными процессорами Intel 14-го поколения. Одним из первых ноутбуков на Windows с поддержкой USB4 2.0 станет новый Razer Blade 18.