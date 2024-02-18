Мощный, но дорогой процессор Intel Core i9−14900KS скоро поступит в продажу

Core i9−14900KS имеет ту же конфигурацию ядер, что и Core i9−14900K и Core i9-14900KF: 8 производительных и 16 эффективных ядер, всего 24 ядра. Однако тактовая частота еще больше увеличивается, достигая 6,20 ГГц — самой высокой частоты для процессоров Intel потребительского класса.

За такой прирост производительности приходится платить повышенным энергопотреблением. Core i9−14900KS имеет TDP 150 Вт по сравнению с 125 Вт у своих аналогов.

Надежные источники сообщают, что Core i9−14900KS выйдет на рынок в середине марта 2024 года. Будет ли Intel ограничивать его доступность для конкретных сборщиков систем или розничных продавцов, пока неясно.