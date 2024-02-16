Может ли встроенная графика из AMD 8700G и 8600G заменить вам видеокарту

В играх тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 4К. Кроме того, сравнивались в них сборки с 780m, 760m и RTX 1630. В Valorant на средних/низких настройках графики в 4К удалось в среднем получить более высокую производительность с 780m, далее шла 760m и на последнем месте — RTX 1630. В PUBG ситуация примерно такая же, но разрыв между 1630 и 780m ещё значительнее. Подробнее со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.