Может ли встроенная графика из AMD 8700G и 8600G заменить вам видеокарту
PRO Hi-Tech
В играх тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 4К. Кроме того, сравнивались в них сборки с 780m, 760m и RTX 1630. В Valorant на средних/низких настройках графики в 4К удалось в среднем получить более высокую производительность с 780m, далее шла 760m и на последнем месте — RTX 1630. В PUBG ситуация примерно такая же, но разрыв между 1630 и 780m ещё значительнее. Подробнее со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Хотя встроенная графика 780m делает младшие дискретные видеокарты ненужными, собрать систему на AMD 8700G и сэкономить деньги вы, скорее всего, не сможете. Максимально «ужаться» можно при использовании процессора предыдущего поколения, дискретной видеокарты вроде 3060 и 3060 Ti, недорогой матплаты, памяти DDR4. И даже с такой экономией вы получите более производительный игровой компьютер, чем с процессорами со встроенной графикой.