MSI возродит популярную серию MPower с доступной матплатой для разгона

Z790 MPower выполнена в форм-факторе microATX и имеет черно-серебристый дизайн. Под капотом находится 15-фазная подсистема питания, охлаждаемая большими радиаторами, что обеспечивает достаточную мощность даже для самых требовательных «оверклокерских» начинаний.

Что касается памяти, то в Z790 MPower приоритет отдается скорости, а не объему — она оснащена двумя слотами для модулей памяти, которые могут поддерживать модули до DDR5−8000 и выше. Хотя в настоящее время объем памяти материнской платы ограничен 96 ГБ при использовании модулей объемом 48 ГБ.

Для хранения данных Z790 MPower оснащена двумя слотами M.2 с пассивными радиаторами и четырьмя стандартными портами SATA III. Также имеется один слот PCIe x16, который, вероятно, работает на скорости PCIe 5.0, один слот PCIe x4 и один слот PCIe x1, причем два последних, скорее всего, работают на скорости PCIe 4.0.

На задней панели расположены четыре порта USB 2.0, три порта USB 3.1 Gen 1, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, Wi-Fi 6E, 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI и DisplayPort для видеовыходов.

Ожидается, что Z790 MPower поступит в продажу по цене 199 долларов, что делает ее весьма конкурентоспособным вариантом для энтузиастов разгона.