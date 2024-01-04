Наглядная разница: RTX 4070 сравнили с RTX 3070 и 2070

Call of Duty Modern Warfare III в 1440p шла со средним FPS на уровне 130 к/с, 105 к/с и 78 к/с (RTX 4070, 3070 и 2070 соответственно), в 4К — с 83, 68 и 44 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II в разрешении 1440p тестировалась со средней частотой кадров 137 к/с, 91 к/с и 68 к/с (RTX 4070, 3070 и 2070 соответственно), в разрешении 4К — с 83, 59 и 38 к/с соответственно.

Spider-Man Miles Morales запускалась в 1440p со средней производительностью в районе 140 к/с (RTX 4070), 106 к/с (RTX 3070) и 79 к/с (RTX 2070), в 4К — с 86, 75 и 49 к/с соответственно.

В игре Dying Light 2 в 1440p средняя производительность находилась на уровне 94 к/с (4070), 65 к/с (3070) и 43 к/с (2070), в 4К — 51 к/с, 34 к/с, 20 к/с соответственно.

Hitman III шла в разрешении 1440p в среднем со 146 к/с (RTX 4070), 113 к/с (RTX 3070) и 85 к/с (RTX 2070), в разрешении 4К — с 90, 68 и 51 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p со средними показателями производительности 83 к/с (RTX 4070), 67 к/с (RTX 3070) и 49 к/с (RTX 2070). В 4К в этой игре удалось получить в среднем 41, 27 и 14 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со 137 (4070), 108 (3070) и 80 (2070) к/с в среднем, в 4К — с 84, 57 и 35 к/с соответственно.