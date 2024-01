Наглядная разница: RTX 4070 сравнили с RTX 3070 и 2070

Assassin’s Creed Valhalla шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 127 к/с (RTX 4070), 90 к/с (RTX 3070) и 69 к/с (RTX 2070), в 4К — с 78, 51 и 33 к/с соответственно.

Red Dead Redemption II тестировалась в 1440p со средним FPS 107 к/с (4070), 76 к/с (3070), 55 к/с (2070), в 4К — с 67, 44 и 29 к/с в среднем.

Far Cry 6 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 157, 116 и 86 к/с соответственно (RTX 4070, 3070 и 2070), в 4К — 91 к/с, 72 к/с и 49 к/с соответственно.

Игра The Last of Us шла в 1440p в среднем с 84 к/с (RTX 4070), 51 к/с (RTX 3070), 30 к/с (RTX 2070), в 4К — с 52 к/с, 30 к/с и 13 к/с соответственно.

В Watch Dogs Legion в среднем в 1440p удалось получить 129 к/с (RTX 4070), 91 к/с (RTX 3070), 65 к/с (RTX 2070), в 4К — 73 к/с, 54 к/с и 33 к/с соответственно.

Metro Exodus запускалась в разрешении 1440p со 164 к/с (4070), 125 к/с (3070), 92 к/с (2070) в среднем, в 4К — в среднем с 101 к/с, 75 к/с и 49 к/с соответственно.

A Plague Tale Requiem шла в 1440p со средней частотой кадров 82 к/с (RTX 4070), 71 к/с (RTX 3070) и 48 к/с (RTX 2070), в 4К — с 47, 36 и 28 к/с соответственно.

Вывод

Во всех играх в целом разница по среднему FPS между RTX 4070 и RTX 3070 составила 35% (1440p, 123 к/с и 91 к/с соответственно) и 35% (4К, 73 к/с и 54 к/с соответственно), между RTX 3070 и 2070 — 38% (1440p, 91 к/с и 66 к/с соответственно) и 54% (4К, 54 к/с и 35 к/с соответственно).

Характеристики игровых ПК: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB/NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB/NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.