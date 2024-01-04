Наглядная разница: RTX 4070 сравнили с RTX 3070 и 2070
На YouTube-канале TheSpyHood узнали, какую производительность смогут в современных играх на ультра-настройках обеспечить RTX 4070, 3070 и 2070.
TheSpyHood
Call of Duty Modern Warfare III в 1440p шла со средним FPS на уровне 130 к/с, 105 к/с и 78 к/с (RTX 4070, 3070 и 2070 соответственно), в 4К — с 83, 68 и 44 к/с.
Call of Duty Modern Warfare II в разрешении 1440p тестировалась со средней частотой кадров 137 к/с, 91 к/с и 68 к/с (RTX 4070, 3070 и 2070 соответственно), в разрешении 4К — с 83, 59 и 38 к/с соответственно.
Spider-Man Miles Morales запускалась в 1440p со средней производительностью в районе 140 к/с (RTX 4070), 106 к/с (RTX 3070) и 79 к/с (RTX 2070), в 4К — с 86, 75 и 49 к/с соответственно.
В игре Dying Light 2 в 1440p средняя производительность находилась на уровне 94 к/с (4070), 65 к/с (3070) и 43 к/с (2070), в 4К — 51 к/с, 34 к/с, 20 к/с соответственно.
Hitman III шла в разрешении 1440p в среднем со 146 к/с (RTX 4070), 113 к/с (RTX 3070) и 85 к/с (RTX 2070), в разрешении 4К — с 90, 68 и 51 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p со средними показателями производительности 83 к/с (RTX 4070), 67 к/с (RTX 3070) и 49 к/с (RTX 2070). В 4К в этой игре удалось получить в среднем 41, 27 и 14 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со 137 (4070), 108 (3070) и 80 (2070) к/с в среднем, в 4К — с 84, 57 и 35 к/с соответственно.
Assassin’s Creed Valhalla шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 127 к/с (RTX 4070), 90 к/с (RTX 3070) и 69 к/с (RTX 2070), в 4К — с 78, 51 и 33 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II тестировалась в 1440p со средним FPS 107 к/с (4070), 76 к/с (3070), 55 к/с (2070), в 4К — с 67, 44 и 29 к/с в среднем.
Far Cry 6 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 157, 116 и 86 к/с соответственно (RTX 4070, 3070 и 2070), в 4К — 91 к/с, 72 к/с и 49 к/с соответственно.
Игра The Last of Us шла в 1440p в среднем с 84 к/с (RTX 4070), 51 к/с (RTX 3070), 30 к/с (RTX 2070), в 4К — с 52 к/с, 30 к/с и 13 к/с соответственно.
В Watch Dogs Legion в среднем в 1440p удалось получить 129 к/с (RTX 4070), 91 к/с (RTX 3070), 65 к/с (RTX 2070), в 4К — 73 к/с, 54 к/с и 33 к/с соответственно.
Metro Exodus запускалась в разрешении 1440p со 164 к/с (4070), 125 к/с (3070), 92 к/с (2070) в среднем, в 4К — в среднем с 101 к/с, 75 к/с и 49 к/с соответственно.
A Plague Tale Requiem шла в 1440p со средней частотой кадров 82 к/с (RTX 4070), 71 к/с (RTX 3070) и 48 к/с (RTX 2070), в 4К — с 47, 36 и 28 к/с соответственно.
Вывод
Во всех играх в целом разница по среднему FPS между RTX 4070 и RTX 3070 составила 35% (1440p, 123 к/с и 91 к/с соответственно) и 35% (4К, 73 к/с и 54 к/с соответственно), между RTX 3070 и 2070 — 38% (1440p, 91 к/с и 66 к/с соответственно) и 54% (4К, 54 к/с и 35 к/с соответственно).
Характеристики игровых ПК: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB/NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB/NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.