Наглядная разница в быстродействии семи игр при 8, 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ

В The Last of Us Part 1 с ультра-пресетом с 8 ГБ ничего не удалось получить (она просто не запустилась). С 16 ГБ ОЗУ средняя частота кадров составляла 49 к/с, с 32 и 64 ГБ - 48 к/с.

Resident Evil 4 Remake тестировалась с Raytracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 84 к/с (64 ГБ).

Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 53 к/с (8 ГБ), 58 к/с (16, 32, 64 ГБ).

Вывод

Чаще всего разница между ОЗУ 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ была минимальной или вообще нулевой. А вот оперативная память объёмом 8 ГБ уже для игр не подходит, так как не все проекты с ней даже запускаются.

Характеристики игровых сборок: - процессор AMD Ryzen 5 5600X 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 3.7 GHz, Boost Clock:- 4.6 GHz); - оперативная память 1×8GB, 2×8GB, 2×16GB, 2×32GB (DDR4 3200 MHz); - видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle 12GB GDDR6 (Stock); - материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi; - блок питания Corsair CX750M 750W; - накопитель WD Green 2×1TB M.2 NVMe Gen 3 SSD; - монитор LG-22MP68VQ 1920×1080 (22 Inch, Refresh Rate:- 75Hz); - система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2; - операционная система Windows 11.