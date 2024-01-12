Наглядная разница в быстродействии семи игр при 8, 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ

В игре Forza Horizon 5 с графикой Extreme удалось в среднем получить 68 к/с (8 ГБ), 70 к/с (16 ГБ), 71 к/с (32 ГБ) и 71 к/с (64 ГБ).

Alan Wake 2 на настройках графики High с 8 ГБ ОЗУ не запустилась вообще. При этом с 16, 32 и 64 ГБ оперативной памяти в среднем частота кадров составляла 28 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с Ray Tracing Ultra Preset, DLSS Quality. Средний FPS в ней находился на уровне 47 к/с (8 ГБ), 49 к/с (16 ГБ) и 50 к/с (32 и 64 ГБ).

В Assassin's Creed Mirage с настройками графики Ultra High средняя производительность составляла 81 к/с (8 ГБ), 87 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 88 к/с (64 ГБ).