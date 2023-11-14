Компьютеры
15:45, 14 ноября 2023
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Названы топ-500 мощнейших суперкомпьютеров планеты

В последнем обновлении рейтинга TOP500, опубликованном в ноябре 2023 года, суперкомпьютер Frontier сохранил своё первое место, оставаясь единственной машиной с производительностью на уровне эксафлопс.

Ferra.ru

Ferra.ru

На второе место вышел новый суперкомпьютер Aurora, использующий чипы Intel Sapphire Rapids, хотя и был представлен только в половинном масштабе от запланированной конечной конфигурации.

Frontier, размещенный в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси, США, демонстрирует производительность в 1.194 эксафлопс, используя процессоры AMD EPYC и архитектуру HPE Cray EX235a.

Aurora, находящийся в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, США, в настоящее время достигает 585.34 петафлопс, но ожидается, что его производительность превысит Frontier, достигнув пика в 2 эксафлопс.

В десятку лидеров также вошли системы Eagle, Fugaku и LUMI, занимающие третье, четвертое и пятое места соответственно. Eagle, установленный в облачной среде Microsoft Azure в США, стал самой высокопроизводительной облачной системой в истории TOP500.

Fugaku из Японии, ранее занимавший первое место, теперь находится на четвертой позиции, а LUMI, базирующийся в Финляндии, является крупнейшей системой в Европе.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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