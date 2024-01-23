Компьютеры
Опубликовано 23 января 2024, 02:15
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Названы YouTube-каналы с фейковыми тестами видеокарт

В одном из выпусков на YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS рассказали, на каких каналах этого ресурса выкладывают поддельные результаты тестов различных видеокарт.
BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

Первый YouTube-канал с тестами видеокарт, которому доверять нельзя, — это ShadowSeven. То, что это фейк, можно понять, например, по версии драйвера для видеокарты RTX 4070 Super: указана 546.33, а существуют 546.52 и 546.65. Заметно также, что отличается шрифт, которым написано слово «SUPER», от того, что был использован для «RTX 4070» (см. на изображениях ниже).

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

BENCHMARKS FOR GAMERS

Также поддельные тесты вы увидите на YouTube-каналах Mark PC , Dracarys Gaming , Mike Benchmark.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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