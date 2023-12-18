Компьютеры
16:30, 18 декабря 2023
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Не нравятся ИИ-функции в Windows 11? Их можно будет отключить

С последним обновлении Windows 11, пользователи получили возможность управлять компонентами ИИ в операционной системе.

Neowin

Neowin

В новом разделе настроек, названном «AI Components», пользователи могут просматривать и удалять функции, основанные на ИИ, встроенные в систему.

Это изменение является частью большого обновления Windows, ориентированного на ИИ, и совпадает с выпуском новейших мобильных чипов от AMD и Intel, которые обещают значительные улучшения в производительности технологии.

На данный момент раздел «AI Components» является лишь заглушкой и не содержит ничего заметного.

Его иконка в приложении «Настройки» идентична недавно добавленному разделу «Системные компоненты». Однако пользователи могут самостоятельно активировать этот раздел, используя приложение ViVeTool.

Отметим, что данный апдейт дает пользователям больше контроля над ИИ-функциями в Windows 11, позволяя им выбирать, какие они хотят использовать, а какие — нет.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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