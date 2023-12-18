Не нравятся ИИ-функции в Windows 11? Их можно будет отключить
С последним обновлении Windows 11, пользователи получили возможность управлять компонентами ИИ в операционной системе.
Neowin
В новом разделе настроек, названном «AI Components», пользователи могут просматривать и удалять функции, основанные на ИИ, встроенные в систему.
Это изменение является частью большого обновления Windows, ориентированного на ИИ, и совпадает с выпуском новейших мобильных чипов от AMD и Intel, которые обещают значительные улучшения в производительности технологии.
На данный момент раздел «AI Components» является лишь заглушкой и не содержит ничего заметного.
Его иконка в приложении «Настройки» идентична недавно добавленному разделу «Системные компоненты». Однако пользователи могут самостоятельно активировать этот раздел, используя приложение ViVeTool.
Отметим, что данный апдейт дает пользователям больше контроля над ИИ-функциями в Windows 11, позволяя им выбирать, какие они хотят использовать, а какие — нет.