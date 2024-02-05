Компьютеры
Опубликовано 05 февраля 2024, 05:15
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Не самый мощный Core i9−14900T превзошел по производительности Ryzen 9 7900

В то время как топовый Core i9−14900K занимает лидирующие позиции, маломощный i9−14900T обладает удивительным потенциалом, обмениваясь более лучшими результатами бенчмарка с Ryzen 9 7900, несмотря на гораздо более низкое TDP.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Бенчмарки Geekbench 6 показывают, что i9−14900T почти соответствует Ryzen 9 7900 по многоядерной производительности, а по одноядерной превосходит его. Это ставит маломощный чип Intel в прямую конкуренцию среднему предложению AMD.

Несмотря на все свои достоинства, i9−14900T имеет некоторые недостатки. Его более высокая потенциальная потребляемая мощность может противоречить его маломощному дизайну, а его платформа не получит будущих обновлений. Кроме того, его ценник немного выше рекомендованной цены Ryzen 9 7900.

Tom’s Hardware

Tom’s Hardware

Пользователи, которым важно низкое энергопотребление, но при этом требуется высокая производительность, найдут этот вариант привлекательным, особенно если для них важна скорость работы одного ядра.

Автор:Армен Зангиев
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