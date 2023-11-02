Компьютеры
05:15, 02 ноября 2023
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Новое обновление Windows 11 повлияло на работу компьютеров: появились новые баги

Пользователи Windows 11 начали массов жаловаться на проблемы при попытке установить новое обновление KB5031455. В процессе возникает множество ошибок, но сбои не уходят и при успешной установке.

Pexels.com

Pexels.com

Обновление или не устанавливается, или возникает сбой и приходится обновляться заново, либо всплывают сообщения об ошибках и ощутимо нарушается производительность компьютера. Пользователи подчёркивают, что в процессе обновления ПО запускается, но в итоге не работает, после этого перезагружается, снова происходит запуск софта, но повторяется сбой.

Многие игроки тоже пожаловались на то, что даже при успешном обновлении игры выходят из строя, и повлиять на это невозможно.

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