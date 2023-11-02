Новое обновление Windows 11 повлияло на работу компьютеров: появились новые баги

Обновление или не устанавливается, или возникает сбой и приходится обновляться заново, либо всплывают сообщения об ошибках и ощутимо нарушается производительность компьютера. Пользователи подчёркивают, что в процессе обновления ПО запускается, но в итоге не работает, после этого перезагружается, снова происходит запуск софта, но повторяется сбой.

Многие игроки тоже пожаловались на то, что даже при успешном обновлении игры выходят из строя, и повлиять на это невозможно.