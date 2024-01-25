Компьютеры
Опубликовано 25 января 2024, 06:45
2 мин.

Новую RTX 4070 Ti Super сравнили со старым флагманом RTX 3090

В одном из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали RTX 4070 Ti Super и RTX 3090 в 20 современных играх. Запускались проекты в 1080p, 1440p и 4К.
TechPowerUp

TechPowerUp

Battlefiled V в разрешении 1080p шла с ультра-настройками. В среднем в ней удалось получить 207 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 206 к/с (RTX 3090). В разрешении 1440p средний FPS равнялся 202 к/с и 195 к/с соответственно, в 4К — 142 к/с и 132 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption II с ультра-графикой в Full HD средняя частота кадров составляла 129 к/с (4070 Ti Super) и 115 к/с (3090). В 1440p эти же значения равнялись 120 и 101 к/с соответственно, в 4К — 80 и 71 к/с соответственно.

Far Cry 6 в 1080p шла со средним FPS 126 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 124 к/с (RTX 3090), в 1440p — со 120 и 119 к/с, в 4К — с 91 и 85 к/с соответственно.

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

В целом лучше себя из двух видеокарт показала модель RTX 4070 Ti Super. Во всех протестированных играх в 1080p разница между ней и RTX 3090 составила 10% (164 к/с и 149 к/с), в 1440 — 9% (143 к/с и 131 к/с), в 4К — 13% (97 к/с и 86 к/с).

Характеристики сборки: — процессор Ryzen 7 7800X3D; — материнская плата Aorus X670E; — оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.