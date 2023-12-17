Компьютеры
17:15, 17 декабря 2023
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Новые материнские платы MSI получили поддержку 256 ГБ оперативной памяти

ASRock и MSI сделали интересное заявление — их новейшие материнские платы теперь поддерживают огромные 256 ГБ оперативной памяти. Да, вы не ослышались.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

ASRock и MSI повысили планку, установив 64 ГБ оперативной памяти DDR5 в каждый слот DIMM, что позволяет достичь умопомрачительных 256 ГБ на четырехслотовых материнских платах и 128 ГБ на двухслотовых платах. Материнские платы X670E-Taichi и Z790 Nova WiFi от ASRock, а также PRO X670-P WIFI от MSI выступают в авангарде обновления.

Поддержка стала возможной благодаря технологии более высокой плотности Micron, изначально разработанной для мобильных чипов памяти LPDDR5X.

Пока ASRock и MSI находятся на передовой, но можно быть уверенным, что и другие производители материнских плат скоро подхватят эту тенденцию.

Автор:Армен Зангиев
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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