Новые материнские платы MSI получили поддержку 256 ГБ оперативной памяти

ASRock и MSI повысили планку, установив 64 ГБ оперативной памяти DDR5 в каждый слот DIMM, что позволяет достичь умопомрачительных 256 ГБ на четырехслотовых материнских платах и 128 ГБ на двухслотовых платах. Материнские платы X670E-Taichi и Z790 Nova WiFi от ASRock, а также PRO X670-P WIFI от MSI выступают в авангарде обновления.

Поддержка стала возможной благодаря технологии более высокой плотности Micron, изначально разработанной для мобильных чипов памяти LPDDR5X.

Пока ASRock и MSI находятся на передовой, но можно быть уверенным, что и другие производители материнских плат скоро подхватят эту тенденцию.