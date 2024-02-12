Опубликовано 12 февраля 2024, 19:30
1 мин.
Новые поддельные SSD WD Green работают быстрее оригинала
В одном из выпусков на YouTube-канале proSSD протестировали поддельные модели SSD WD Green. Результат получился неожиданным.
proSSD
SSD WD Green всегда были «не очень» в плане работы, да и стоили не так дорого. Но даже их стали подделывать китайцы.
Скорости записи чтения в бенчмарках у подделки SSD WD Green оказались очень хорошими. В реальности же скорость записи «скачет» с 420−450 Мб/с до 5 Мб/с. Подробнее вы можете увидеть ниже на изображениях.
Вывод
Определить, подделка перед вами или оригинальный SSD, довольно просто. И самое первое, что указывает на не оригинал, — это использование других шрифтов. В целом пользоваться даже поддельным SSD WD Green можно, если вы купили его дёшево. Вам будут доступны определённый объём памяти (2 ТБ) и неплохие скорости, хотя и гарантии, что накопитель «проживёт» долго, нет никакой.