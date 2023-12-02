Новый процессор китайской Loongson «померился силами» с Nvidia, но потерпел неудачу

Хотя LG200 заявляет, что предлагает 1 TFLOPS на узел, отсутствие точного раскрытия информации вызывает сомнения. Даже если использовать FP64, он меркнет по сравнению с H100 от Nvidia, работающим на 67 FP64 TFLOPS, отмечает издание.

LG200, получивший название «GPGPU», предположительно является универсальным процессором, охватывающим ИИ, высокопроизводительные вычисления и графику. Однако вычислительные возможности этого процессора общего назначения вызывают вопросы, а энтузиасты интересуются его потенциальной совместимостью с операционными системами.

По мере того как Loongson выходит на арену GPU, борьба с известными игроками оказывается сложной, а расхождения в производительности выходят на первый план.