Новый процессор китайской Loongson «померился силами» с Nvidia, но потерпел неудачу
Loongson, китайский производитель процессоров, делает успехи на арене GPU, представляя ускоритель LG200. Позиционируемый как соперник Nvidia в области ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC), LG200 может похвастаться поддержкой OpenCL 3.0 для мощных вычислительных возможностей, но ему все же чего-то не хватает, пишет Tom's Hardware.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Хотя LG200 заявляет, что предлагает 1 TFLOPS на узел, отсутствие точного раскрытия информации вызывает сомнения. Даже если использовать FP64, он меркнет по сравнению с H100 от Nvidia, работающим на 67 FP64 TFLOPS, отмечает издание.
LG200, получивший название «GPGPU», предположительно является универсальным процессором, охватывающим ИИ, высокопроизводительные вычисления и графику. Однако вычислительные возможности этого процессора общего назначения вызывают вопросы, а энтузиасты интересуются его потенциальной совместимостью с операционными системами.
По мере того как Loongson выходит на арену GPU, борьба с известными игроками оказывается сложной, а расхождения в производительности выходят на первый план.