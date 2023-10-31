Новый процессор Snapdragon X Elite станет причиной революции в мире Windows-компьютеров

Его отличительными особенностями стали Oryon-ядра и нацеленность исключительно на компьютеры под управлением Windows.

Новинка, созданная на основе технологий стартапа NUVIA, приобретенного Qualcomm, продемонстрировала впечатляющую производительность, превосходя большинство современных компьютерных платформ от Intel, AMD и Apple.

Snapdragon X Elite обладает выдающейся энергоэффективностью, что делает его потенциально революционной платформой для Windows-ноутбуков, предлагая высокую производительность при продолжительном времени автономной работы.

Процессор поддерживает высокоскоростную энергоэффективную память LPDDR5X-8533 и накопители стандарта PCIe 4.0, а также оснащен мощным графическим процессором Adreno и нейронным сопроцессором Hexagon для задач машинного обучения.

Первые тестовые ноутбуки с процессором Snapdragon X Elite уже были представлены на Snapdragon Summit 2023, продемонстрировав впечатляющие результаты в различных бенчмарках.

Ожидается, что первые девайсы с этим процессором появятся в продаже в ближайшем будущем, предоставив пользователям новый уровень производительности и энергоэффективности для Windows-компьютеров.