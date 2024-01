Новый средний класс против старого топа: Radeon RX 7600 XT 16 ГБ сравнили с RTX 2080 Ti 11 ГБ

Call of Duty Modern Warfare III шла в 1080p со средним FPS 103 к/с (RX 7600 XT) и 109 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p — 70 и 79 к/с соответственно. При повторном тестировании в игре удалось получить в 1080p — 117 и 114 к/с соответственно, в 1440p — 79 и 84 к/с соответственно.

Resident Evil 4 запускалась в Full HD со средней частотой кадров 104 к/с (7600 XT) и 125 к/с (2080 Ti), в 1440p — с 80 и 91 к/с соответственно.

В игре The Last of Us удалось в среднем получить в 1080p — 72 к/с (с RX 7600 XT) и 71 к/с (с RTX 2080 Ti), в 1440p — 49 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью на уровне 137 к/с (RX 7600 XT) и 118 к/с (RTX 2080 Ti), в разрешении 1440p — с 86 и 79 к/с соответственно.

Dying Light 2 в 1080p в среднем шла с 89 и 98 к/с (RX 7600 XT и RTX 2080 Ti соответственно), в 1440p — с 62 и 65 к/с соответственно.