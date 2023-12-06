Компьютеры
23:15, 06 декабря 2023
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Nvidia бросила вызов ограничениям США: компания продолжит делать отдельные ускорители для Китая

В качестве смелого шага, направленного на обход американских ограничений на экспорт техники в Китай, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о намерении компании продолжать разрабатывать новые линейки продуктов, соответствующую требованиям американского правительства.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Занимая более 90 % китайского рынка ИИ-ускорителей объемом 7 млрд долларов, Nvidia сталкивается с проблемами из-за жесткого экспортного контроля, что открывает потенциальные возможности для китайских конкурентов. Хуанг, выступая на пресс-конференции в Сингапуре, подчеркнул, что Nvidia сотрудничает с правительством США для создания продуктов, соответствующих требованиям. Он заявил: «Сейчас наш план состоит в том, чтобы продолжить работу с правительством и создать новый набор продуктов, соответствующих новым правилам, которые имеют определенные ограничения».

В ноябре Nvidia предупредила о значительном снижении продаж в Китае в четвертом квартале, предвидя влияние пересмотренных американских правил. Последние сообщения говорят о том, что запуск нового ИИ-ускорителя, разработанного в соответствии с американскими экспортными правилами, будет отложен до первого квартала следующего года. Кроме того, Хуанг намекнул на возможные значительные инвестиции в Сингапуре, что свидетельствует о продолжающейся глобальной экспансии Nvidia.

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