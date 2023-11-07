NVIDIA представит разогнанные версии видеокарт RTX 40XX SUPER уже в январе 2024 года

Это событие ожидается на выставке потребительской электроники CES 2024, которая пройдет в Лас-Вегасе, США. Информация об этом появилась благодаря утечкам от известного инсайдера Kopite7kimi, который регулярно делится достоверными данными о продукции NVIDIA.

Согласно слухам, производитель видеокарт представит как минимум две новые карты, возможно, даже три. Каждая из них будет иметь больше ядер CUDA и, в некоторых случаях, больше памяти по сравнению с существующими моделями.

Так, предполагается, что RTX 4080 SUPER получит полноценный GPU AD103 с 10240 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Аналогичную конфигурацию памяти может получить и RTX 4070 Ti SUPER с 8448 ядрами CUDA.

Также сообщается, что RTX 4070 SUPER будет иметь около 7168 ядер, но сохранит конфигурацию памяти в 12 ГБ, как у текущей модели.

Пока неясно, будет ли CES использоваться NVIDIA для полноценного запуска продукта или лишь для анонса. Однако одно можно сказать наверняка: с выпуском этих карт NVIDIA укрепит свои позиции в сегменте высокопроизводительных видеокарт.