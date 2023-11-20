NVIDIA прекратила производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080. На сколько их хватит в продаже

Новые модели включают RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Ожидается, что RTX 4080 SUPER будет незначительным обновлением, добавляющим полный AD103 GPU к карте, в то время как 4070 Ti SUPER предложит больше памяти по сравнению с существующим вариантом Ti.

Партнеры NVIDIA по производству карт ожидают, что текущие запасы будут исчерпаны в ближайшие недели.

Уровни запасов у различных производителей AIC (Add-in-Card) очень низки, и предполагается, что к ноябрю запасы графических карт будут полностью исчерпаны. Последняя партия поставок от NVIDIA в IV квартале была незначительной, и ожидается, что распродажа запасов будет быстрой, возможно, уже в ноябре и не позднее декабря.

За последний год цены на RTX 4080/4070Ti практически не изменились. RTX 4080 сейчас доступна примерно за $1100, что дешевле рекомендованной розничной цены в $1200, но это не большая скидка.

Это особенно интересно, учитывая, что у AMD есть более дешевые модели RX 7900 XTX 24Gb и RX 7900 XT 20GB в этом сегменте, а NVIDIA поставляется только с 16 ГБ памяти. Ожидается, что SUPER-вариант не улучшит эту ситуацию.