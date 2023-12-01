Компьютеры
19:30, 01 декабря 2023
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NVIDIA развязывает «ценовую войну» против AMD: RTX 3060 станет дешевле на $200

Держитесь за свои игровые кресла, потому что Nvidia еще не готова распрощаться с любимой многими GeForce RTX 3060. «Зеленые» взяли паузу в снятии RTX 3060 с производства, чтобы противостоять жесткой конкуренции AMD, особенно серии RX 6750 GRE.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Поскольку планы по выпуску серии GPU RTX 4060 временно отложены, RTX 3060 становится невоспетым героем, доминирующим на китайских рынках благодаря заманчивой цене в 2000 юаней. Кроме того, ожидается, что графические процессоры также получат некоторое снижение цен, чтобы довести цены до уровня менее 2000 юаней и приблизиться к цене в 200 долларов.

Почему RTX 3060, спросите вы? Nvidia признает любовь мирового и китайского игрового сообщества к этой удачной серии, и эта карта неизменно возглавляет рейтинги Steam.

Приготовьтесь к эпической битве: Nvidia вновь делает ставки на RTX 3060, но уже ради защиты своего игрового трона от натиска AMD.

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