NVIDIA развязывает «ценовую войну» против AMD: RTX 3060 станет дешевле на $200

Поскольку планы по выпуску серии GPU RTX 4060 временно отложены, RTX 3060 становится невоспетым героем, доминирующим на китайских рынках благодаря заманчивой цене в 2000 юаней. Кроме того, ожидается, что графические процессоры также получат некоторое снижение цен, чтобы довести цены до уровня менее 2000 юаней и приблизиться к цене в 200 долларов.

Почему RTX 3060, спросите вы? Nvidia признает любовь мирового и китайского игрового сообщества к этой удачной серии, и эта карта неизменно возглавляет рейтинги Steam.

Приготовьтесь к эпической битве: Nvidia вновь делает ставки на RTX 3060, но уже ради защиты своего игрового трона от натиска AMD.