NVIDIA сняла с производства самые «народные» видеокарты линейки RTX 40XX

Это решение было принято в связи с готовящимся выпуском новой серии RTX 40XX SUPER, которая обещает стать достойной заменой уходящим моделям.

Последняя партия RTX 4070 Ti и RTX 4080 уже была распределена среди дистрибьюторов в IV квартале 2023 года. Эти модели адаптеров завоевали популярность среди пользователей благодаря своему сочетанию высокой производительности и доступной цены, став настоящими хитами на рынке.

Ожидается, что новая серия RTX 40XX SUPER включит в себя три модели: RTX 4080 SUPER с GPU AD103-400 и 10240 ядрами, RTX 4070 Ti SUPER с GPU AD103-275 / AD102-175 и 8448 ядрами, а также RTX 4070 SUPER с GPU AD104-350 / AD103-175 и 7168 ядрами.

Новые модели обещают еще большую мощность и эффективность, что сделает их привлекательным выбором для геймеров и профессионалов. По словам экспертов, релиз видеокарт намечен на январь 2024 года.