Nvidia впервые оказалась дороже, чем онлайн-гигант Amazon

Рыночная капитализация Nvidia впервые за всю историю компании превысила стоимость Amazon в силу приверженности технологиям ИИ, ставку на которые вендор сделал. На данный момент Nvidia вышла на 4 место по стоимости акций.

Как отмечается, акции Nvidia поднялись на 2,6%, акции Amazon подешевели на 0,4%.