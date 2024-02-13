Компьютеры
Опубликовано 13 февраля 2024, 13:30
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Обновление Windows 11 24H2 принудит владельцев старых компьютеров обновиться

Microsoft подтвердила, что следующее крупное обновление для Windows 11, известное как версия 24H2, введет новое аппаратное требование.
CNN

CNN

Оно, в свою очередь, может помешать запуску операционной системы на старых системах. Это обновление ориентировано на добавление ИИ-функций. И именно оно, для своего запуска, потребует от процессоров поддержку инструкции POPCNT.

Это изменение затронет процессоры Intel и AMD, выпущенные до конца 2008 и 2011 годов соответственно, и станет первым случаем, когда системы с несовместимыми процессорами не смогут установить новое обновление.

В отличие от предыдущих требований к аппаратному обеспечению Windows 11, которые можно было обойти, новое требование не подлежит обходу, оставляя пользователей с устаревшим оборудованием без возможности обновления до версии 24H2.

Автор:Булат Кармак
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