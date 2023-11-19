Компьютеры
03:00, 19 ноября 2023
1 мин.

Оживите свой компьютер за считанные минуты. Простые советы для поддержания его в тонусе

Подобно тому, как автомобиль нуждается в техобслуживании, ваш ноутбук или настольный компьютер нуждается в небольшом уходе, чтобы оставаться молниеносным и эффективным. Для этого не нужно обладать техническими навыками - эти действия не составят труда для любого пользователя.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Обновление, обновление, обновление: Windows или macOS требуют обновлений? Не игнорируйте их! Обновления исправляют ошибки, повышают производительность и устраняют дыры в системе безопасности.

Наведите порядок: меньше - значит лучше, когда речь идет о приложениях и файлах. Регулярно очищайте компьютер, удаляя неиспользуемые приложения и очищая временные файлы.

Чистота ради оптимальной производительности: вытирайте пыль с компьютера в буквальном смысле этого слова. Чистая машина работает быстрее, обеспечивая еще и долговечность. Для этого достаточно мягкой ткани без ворса и сжатого воздуха - никаких технических знаний не требуется.

Защита от вредоносного ПО: безопасность не подлежит обсуждению. Защитите свой компьютер от замедления работы, вызванного вредоносными программами, с помощью встроенных средств защиты (Windows Security, например). Будьте осторожны с расширениями для браузеров - устанавливайте только те, которым вы доверяете.

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