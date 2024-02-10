Patriot представил Viper PV553: SSD с… кулером

Viper PV553 достигает скоростей чтения и записи — до 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с соответственно. Это ставит его в один ряд с лучшими соперниками на арене твердотельных накопителей PCIe 5.0. В нем используется новейший контроллер Phison E26 и 232-слойная 3D TLC NAND от Micron.

В отличие от своих конкурентов, которые полагаются на массивные радиаторы, Viper PV553 использует подход со встроенным кулером. Эта активная система охлаждения обеспечивает снижение температуры на 40%.

Несмотря на наличие вентилятора, Viper PV553 сохраняет тонкий профиль благодаря 16,5-мм алюминиевому тепловому экрану. Это делает его совместимым с большинством современных игровых ноутбуков и настольных компьютеров. Кроме того, отпадает необходимость во внешнем разъеме питания.

Viper PV553 поставляется в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Если вариант 1 ТБ отличается чуть меньшей скоростью, то модели 2 и 4 ТБ раскрывают весь потенциал диска.

Patriot пока не раскрывает точную цену и доступность, но ожидается, что это будет «премиальное предложение».