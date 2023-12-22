Плод любви Windows и macOS: представлена Zorin OS 17 с элементами интерфейса от двух систем
Команда Zorin OS объявила о выпуске Zorin OS 17, последней стабильной версии этой операционной системы на базе Ubuntu.
9to5Linux
Основные особенности Zorin OS 17 включают обновленную среду рабочего стола на основе GNOME 43, предлагающую меню быстрых настроек, новый опыт создания скриншотов и записи экрана, полную тематизацию GTK4, обновленные режимы питания, улучшенный опыт работы с окнами и усовершенствованную функцию обзора активностей.
Система также включает обновленное меню приложений Zorin, которое теперь предлагает универсальный поиск и новую категорию «Все приложения» для просмотра всех приложений в алфавитном порядке.
Для профессиональных пользователей Zorin OS 17 представляет две новые компоновки в Zorin Appearance, имитирующие старую среду рабочего стола GNOME 2 или рабочий стол Google Chrome OS.
Для всех версий была улучшена производительность, снижая минимальное требуемое количество системной памяти с 2 ГБ оперативки до всего 1.5 ГБ.
В основе Zorin OS 17 лежит серия операционных систем Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), более конкретно, выпуск Ubuntu 22.04.3 LTS. Она работает на ядре Linux 6.2 и графических стеках Mesa 23.0 из Ubuntu 22.04.3 для поддержки более нового оборудования.
Операционная система уже доступна для загрузки на официальном сайте в версиях Core, Lite, Education и Pro.