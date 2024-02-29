Компьютеры
Опубликовано 29 февраля 2024, 01:30
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Почему Ryzen 5 5500 и 5600 будут более разумной покупкой, чем 7500F, даже в 2024 году

В одном из выпусков на YouTube-канале «Мой Компьютер» выяснили, какие процессоры лучше всего сейчас брать: Ryzen 3 3100, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 4500, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 или Ryzen 5 7500F.
Мой Компьютер

Мой Компьютер

Все игры эксперты YouTube-канала «Мой Компьютер» запускали на максимальных настройках графики в Full HD. В Cyberpunk 2077 с тяжёлой трассировкой лучей. Ryzen 3100 выдаёт неплохой результат только во встроенном тесте: это 52 к/с в среднем. Этот показатель при езде по городу с перестрелками может падать ниже 40 к/с. У Ryzen 3600 и 4500 результаты были лучше: оба они в тексте выдают 60 к/с, но 3600 будет быстрее на 10%. Схожая картина также у Ryzen 5500 и 5600. Явным лидером, однако, становится R5 7500F со 102 к/с.

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Мой Компьютер

Вывод

По части рабочих программ можно точно сказать, что Ryzen 3 3100 в них отстаёт от остальных минимум на 40%. При этом в противостоянии между кэшем и быстрой оперативной памятью однозначного победителя нет. В среднем наибольший вклад всё равно у вас будет от архитектуры. При переходе с Zen 2 на Zen 3 в рабочих задачах компьютер станет работать до 20% быстрее.

Победителем среди процессором в рабочих приложениях стал Ryzen 5 7500F. Частоты 4,5 ГГц позволяют ему обгонять более чем в два раза четырёхъядерные процессоры и на 40−50% превосходить шестиядерный Ryzen. При этом самой выгодной моделью будет Ryzen 5 5500, который стоит 6200 рублей (цена актуальна на 28.02.2024 г.).

В играх практически всегда явный перевес был в сторону Ryzen 5 7500F. Процессоры Ryzen 5 4500 и Ryzen 5 5500 оказываются в среднем на 10% хуже, чем процессоры с б о льшим объёмом кэша. Вместе с Ryzen 5 7500F вы можете даже поставить быстрый монитор, поскольку он способен почти во всех играх выдавать больше 100 к/с даже на ультра-графике. Если же добавить к этому цены, то в лидерах вновь оказывается процессор 5500. Самым выгодным «народным» процессором на АМ4 оказывается в итоге Ryzen 5 5500 (но только если вы рассматриваете видеокарту с PCIe x16).

Также вы можете рассмотреть к покупке Ryzen 5 3600, который в среднем будет стоить примерно как Ryzen 5 5500. Он медленнее в играх на 10%, зато предлагает полноценные 16 линий PCIe 4 и с картой уровня RTX 4060 без проблем справится.

Автор:Егор Ларионов
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