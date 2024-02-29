Почему Ryzen 5 5500 и 5600 будут более разумной покупкой, чем 7500F, даже в 2024 году

Вывод

По части рабочих программ можно точно сказать, что Ryzen 3 3100 в них отстаёт от остальных минимум на 40%. При этом в противостоянии между кэшем и быстрой оперативной памятью однозначного победителя нет. В среднем наибольший вклад всё равно у вас будет от архитектуры. При переходе с Zen 2 на Zen 3 в рабочих задачах компьютер станет работать до 20% быстрее.

Победителем среди процессором в рабочих приложениях стал Ryzen 5 7500F. Частоты 4,5 ГГц позволяют ему обгонять более чем в два раза четырёхъядерные процессоры и на 40−50% превосходить шестиядерный Ryzen. При этом самой выгодной моделью будет Ryzen 5 5500, который стоит 6200 рублей (цена актуальна на 28.02.2024 г.).

В играх практически всегда явный перевес был в сторону Ryzen 5 7500F. Процессоры Ryzen 5 4500 и Ryzen 5 5500 оказываются в среднем на 10% хуже, чем процессоры с б о льшим объёмом кэша. Вместе с Ryzen 5 7500F вы можете даже поставить быстрый монитор, поскольку он способен почти во всех играх выдавать больше 100 к/с даже на ультра-графике. Если же добавить к этому цены, то в лидерах вновь оказывается процессор 5500. Самым выгодным «народным» процессором на АМ4 оказывается в итоге Ryzen 5 5500 (но только если вы рассматриваете видеокарту с PCIe x16).

Также вы можете рассмотреть к покупке Ryzen 5 3600, который в среднем будет стоить примерно как Ryzen 5 5500. Он медленнее в играх на 10%, зато предлагает полноценные 16 линий PCIe 4 и с картой уровня RTX 4060 без проблем справится.