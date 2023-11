Почему вместо «мёртвых» RX 580 в бюджетные компьютеры лучше купить RX 5500 XT

По характеристикам RX 5500 XT выглядит очень привлекательно и напоминает RX 5600M. И вот чего вам стоит ожидать от неё в играх в 1080p.

Last of Us запускалась на высоких настройках графики с FSR в режиме качества. Причём средний FPS в ней с RX 5500 XT составил 56 к/с, с RX 5500 - 52 к/с, а с GTX 1660s - 65 к/с. С теми же настройками в Hogwarts Legacy удалось в среднем получить соответственно 55 к/с (но RX 5500 и грелась на пару градусов сильнее, чем RX 5500 XT), 53 к/с и 64 к/с. С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.