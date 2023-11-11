Почувствуй себя старым: Windows исполнилось 40 лет

Соучредитель компании Билл Гейтс задумал создать ОС на основе графического интерфейса пользователя для ПК после того, как увидел демонстрационную версию Visi On. Windows должна была быть доступной по цене от 100 до 250 долларов и иметь относительно небольшие аппаратные требования. Обещалась совместимость с MS-DOS, что позволяло запускать уже существующие приложения. Однако первая версия, выпущенная 20 ноября 1985 года, оказалась разочарованием для компании: за первые два года было продано всего 500 тыс единиц.

Лишь после выпуска Windows 3.0 в 1990 году операционная система получила широкое распространение. С течением времени Windows меняла свои версии и стала доминирующей в сфере персональных компьютеров.