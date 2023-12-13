Подарок на Новый год: компания GoDaddy отключит российских клиентов 31 декабря

Об этом компания предупреждает в рассылаемых уведомлениях. О причинах такого решения в сообщениях ничего нет. Провайдер просто просит перенести все данные и контент к другому регистратору.

«Что касается других продуктов, то доступ ко всем данным и хранящемуся у нас контенту будет прекращён с 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам доступ к резервным копиям», — сказано в сообщении.