Пользователи столкнулись с проблемой активации Windows 10 и 11 при переходе с более старых версий системы

Энтузиасты не так давно обнаружили трудности с активацией Windows 10 и 11 среди тех, кто перешёл на эти версии системы с Windows 7 или 8.

Проблема возникает при изменении аппаратных компонентов компьютера или обновлении BIOS, что может привести к деактивации операционной системы.

Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как Microsoft приняла решение заблокировать ключи Windows 7 и 8 для активации Windows 10 и 11. Такие действия компании оказались неожиданными для многих пользователей, которые столкнулись с необходимостью приобретения нового ключа для свежей версии ОС после замены материнской платы или других компонентов ПК.

Ситуация обострилась после того, как один из читателей The Verge подал жалобу в Федеральную торговую комиссию США.

По его словам, после апгрейда компьютера и попытки активации Windows 10 Pro, которая была обновлена с Windows 7, он столкнулся с отказом в активации.

Поддержка Microsoft подтвердила, что проблема связана с прекращением поддержки ключей Windows 7, но при этом признала, что изменение аппаратных компонентов не нарушает условия лицензии Windows.