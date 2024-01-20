Компьютеры
Опубликовано 20 января 2024, 04:30
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Пользователи TikTok смогут создавать собственный песни с помощью ИИ

Социальная сеть TikTok представила новую функцию — AI Song. Испытывая возможности мелодий, создаваемых искусственным интеллектом, пользователи TikTok теперь могут превращать написанные ими тексты в полноценные песни с небольшой помощью передовой языковой модели Bloom.
Solen Feyissa

Solen Feyissa

Вот как это работает: пользователи вводят свои тексты в поле при создании поста, а искусственный интеллект TikTok Song добавляет подходящие звуки, при этом позволяя выбрать жанр. Однако первые результаты TikTok-музыкантов оказались неоднозначными: некоторые мелодии немного не дотягивают по мелодичности.

Хотя песни, созданные искусственным интеллектом, не совсем новы для TikTok, социальная сеть стремится демократизировать процесс написания песен, предоставляя большему числу пользователей возможность сочинять с использованием небольшой цифровой помощи.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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