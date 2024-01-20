Пользователи TikTok смогут создавать собственный песни с помощью ИИ

Вот как это работает: пользователи вводят свои тексты в поле при создании поста, а искусственный интеллект TikTok Song добавляет подходящие звуки, при этом позволяя выбрать жанр. Однако первые результаты TikTok-музыкантов оказались неоднозначными: некоторые мелодии немного не дотягивают по мелодичности.

Хотя песни, созданные искусственным интеллектом, не совсем новы для TikTok, социальная сеть стремится демократизировать процесс написания песен, предоставляя большему числу пользователей возможность сочинять с использованием небольшой цифровой помощи.