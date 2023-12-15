Компьютеры
15:00, 15 декабря 2023
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Популярный антивирус ломает Windows, вызывая «Синий экран смерти»

Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с серьезными проблемами из-за популярного антивируса Avira.

Ferra.ru

Ferra.ru

Многочисленные жалобы свидетельствуют о том, что данное антивирусное ПО вызывает перегрузку системы и, в редких случаях, приводит к появлению «Синего экрана смерти».

Пользователи, обратившие внимание на странные симптомы, выяснили, что исполняемый файл Avira загружает оперативную память и процессор на 100%, лишая другие приложения необходимых ресурсов.

Это может вызвать не только снижение производительности, но и привести к аварийному завершению работы системы.

На данный момент разработчики Avira не предоставили комментариев по этому поводу и не объявили о планах по выпуску исправлений.

Пользователям рекомендуется следить за обновлениями и временно отключать Avira, чтобы избежать возможных проблем.

Автор:Булат Кармак
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