Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играх

Far Cry 6 запускалась в 4К с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX 4070 Ti S) и 96 к/с (RTX 4080).

God Of War шла тоже в 4К и тоже на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с в обоих случаях.

В игре Horizon Zero Dawn с пресетом Ultra средний FPS составлял 80 к/с (4070 Ti S) и 85 к/с (4080).

Days Gone тестировалась с максимальной графикой со средней производительностью 93 к/с (RTX 4070 Ti S) и 98 к/с (RTX 4080).