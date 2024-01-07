Правда ли, что шесть ядер Ryzen 5 5500 быстрее старых восьми ядер в Core i7-9700K

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составил 104 к/с (R5 5500), 111 к/с (R5 5600) и 99 к/с (i7−9700К), максимальный — 118, 127 и 114 к/с соответственно, минимальный — 93, 102 и 90 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 324 к/с (5500), 421 к/с (5600) и 355 к/с (i7−9700К), максимальная — 441 к/с, 537 к/с и 464 к/с соответственно, минимальная — 242 к/с, 291 к/с и 272 к/с соответственно.

В Valheim с графикой High средняя производительность составила 151 к/с (с R5 5500), 164 к/с (с R5 5600), 145 к/с (с i7−9700К), максимальная — 191 к/с, 204 к/с и 181 к/с соответственно, минимальный FPS — 120, 145 и 133 к/с соответственно.

В игре Warzone 2.0 с ультра-графикой в среднем удалось получить 111 к/с (с R5 5500), 114 к/с (с R5 5600) и 125 к/с (с i7−9700К). Максимальный FPS в ней равнялся 121 к/с, 126 к/с и 135 к/с соответственно, минимальный FPS — 106, 104 и 113 к/с соответственно.