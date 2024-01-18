Правда ли, что видеокарты Intel ARC за два года стали резко быстрее с новыми драйверами
EDWARD Gaming
Far Cry 6 шла с ультра-настройками графики. Средняя частота кадров с драйверами от октября 2022 года равнялась 103 к/с, с драйверами от января 2024 года — 104 к/с.
GTA V запускалась на настройках графики Very High. В среднем удалось в игре получить 108 к/с (2022) и 131 к/с (2024).
В Cyberpunk 2077 с графикой Custom средняя производительность составляла 77 к/с и 76 к/с (с драйверами 2022 и 2024 года соответственно).
Red Dead Redemption 2 тестировалась на ультра-настройках. Средняя частота кадров в ней составляла 62 к/с (2022) и 63 к/с (2024).
В Hogwarts Legacy с пресетом Ultra в среднем удалось получить 65 к/с (2022) и 64 к/с (2024).
Игра God of War запускалась на настройках графики Low. Средняя производительность в ней равнялась 98 к/с (2022) и 94 к/с (2024).
Marvel’s Spider-Man Miles Morales шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 30 к/с (2022) и 65 к/с (2024).
Вывод
Это странно, но в некоторых играх с новыми драйверами видеокарта ARC A770 стала даже медленнее, чем раньше. Например, в God of War или Hogwarts Legacy. При этом в GTA V её скорость увеличилась за счёт драйверов 2024 года на 21%, в Marvel’s Spider-Man Miles Morales — на 117%.
Характеристики игровой сборки: — процессор Intel Core i7−13 700 5.2GHz; — видеокарта Intel ARC A770 GDDR6 16GB; — оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB; — материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX; — NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB; — HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache; — NVME 2TB WD Green; — HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache; — блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze; — операционная система Windows 11 Pro 22H2.