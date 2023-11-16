Правда ли, что встройка в Ryzen 7 7840HS мощнее настольной GTX 1050 Ti
На YouTube-канале RandomGaminginHD протестировали Radeon 780M RDNA 3 и GTX 1050 Ti в современных играх в Full HD.
RandomGaminginHD
Тестовый стенд, помимо Radeon 780M RDNA 3 и GTX 1050 Ti, включал процессор i5-2400F, материнскую плату с поддержкой DDR5.
В Cyberpunk 2077 с самым низким пресетом средний FPS находился на уровне 52 к/с (780M) и 35 к/с (1050 Ti), в очень редких событиях - 18 к/с и 24 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами Ultra, остальными параметрами Lowest, Geo LOD Max, Grass LOD 2/10, TAA Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с и 40 к/с (с 780M и 1050 Ti соответственно), в крайне редких событиях - 25 к/с и 33 к/с.
Starfield тестировалась на самых низких настройках графики. В среднем в игре удалось получить 29 к/с (780M) и 19 к/с (1050 Ti), в очень редких событиях - 15 к/с и 12 к/с соответственно.
The Witcher 3 Next-Gen запускалась с пресетом Medium, HBAO+, SSR Low, TAAU. Средняя производительность в ней равнялась 41 к/с с 780М и 48 к/с с 1050 Ti, в очень редких событиях FPS снижался до 29 к/с и 17 к/с соответственно.
В игре The Last of Us Part I на настройках графики Very Low средний FPS находился на уровне 32 к/с (780М) и 29 к/с (1050 Ti), в крайне редких событиях частота кадров составляла 24 к/с и 13 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium, TAA. Средняя частота кадров в этой игре составляла 87 к/с (780М) и 62 к/с (1050 Ti), а в очень редких событиях - 36 к/с и 50 к/с.
GTA 5 тестировалась с Detail Sliders Half Way, настройками High, тенями Soft, AFx8, FXAA. Средний FPS в ней находился в районе 88 к/с (780М) и 133 к/с (1050 Ti), FPS в очень редких событиях - 45 к/с и 92 к/с соответственно.
Вывод
Во всех играх, кроме GTA 5, лучшие результаты показывала встройка 780М. В целом же разница между ней и 1050 Ti составляла 4% (54 к/с и 52 к/с соответственно).