Компьютеры
07:30, 30 октября 2023
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Представлен недорогой мини-ПК по цене бюджетного смартфона

ASRock представила новый мини-ПК под названием DeskMini B760, который уже доступен для покупки в Японии по цене около $230.

Gizmochina

Gizmochina

При этом в Китае компания производитель сотрудничает с Jiangsu Topfeel Intelligent Technology Co., Ltd. Всё для ради сбития цены до $200 путём выпуска местной модели под названием DeskMic.

DeskMic B760 обладает роскошным корпусом из сплава алюминия, обработанным методом точного ЧПУ, пескоструйной обработкой и анодированием.

Gizmochina

Gizmochina

Устройство имеет двойной дизайн для удобства сборки и разборки. Оно работает на новейшей материнской плате ASRock B760-STX, совместимой с процессорами Intel от 12-го до 14-го поколения, вплоть до i9-13900. Также она предлагает два слота для памяти DDR4 до 64 ГБ и два слота для M.2 SSD.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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