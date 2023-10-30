Представлен недорогой мини-ПК по цене бюджетного смартфона

Устройство имеет двойной дизайн для удобства сборки и разборки. Оно работает на новейшей материнской плате ASRock B760-STX, совместимой с процессорами Intel от 12-го до 14-го поколения, вплоть до i9-13900. Также она предлагает два слота для памяти DDR4 до 64 ГБ и два слота для M.2 SSD.