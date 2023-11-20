Представлен топ-14 игровых процессоров в 2023 году

Этот рейтинг стал результатом тщательного тестирования, проведенного с использованием флагманского графического адаптера GeForce RTX 4090 и системы охлаждения Corsair H115i.

На вершине списка оказался AMD Ryzen 7 7800X3D, который продемонстрировал впечатляющие результаты как в разрешении 1080p, так и в 2K.

Этот процессор не только обеспечивает высокую производительность, но и предлагается по более доступной цене по сравнению с другими топовыми моделями, такими как Ryzen 9 7950X3D и Intel Core i9-14900K.

В дополнение к игровым характеристикам, Tom's Hardware также оценил рабочую производительность процессоров. Здесь лидерство захватил Intel Core i9-13900KS в однопоточных задачах, а в многопоточных — AMD Ryzen 9 7950X.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке — рейтинг предоставляет ценную информацию как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих процессор для сложных рабочих задач.