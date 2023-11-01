Представлена карманная видеокарта AMD RX 7600M XT размером с портативный аккумулятор для смартфонов

Речь идет о внешнем графическом доке ONEXGPU, который подключается к ноутбуку или настольному компьютеру через порт Type-C. Первая версия необычного девайса представляет собой портативную внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 7600M XT.

Новинка может показаться знакомой, поскольку конкурирующий производитель портативных устройств GPD уже выпускал небольшой графический док с такой же видеокартой.