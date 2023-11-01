Представлена карманная видеокарта AMD RX 7600M XT размером с портативный аккумулятор для смартфонов
Компания One Netbook, известная своими портативными игровыми ПК под брендом ONEXPLAYER, представила новое решение для любителей мобильного гейминга.
Liliputing
Речь идет о внешнем графическом доке ONEXGPU, который подключается к ноутбуку или настольному компьютеру через порт Type-C. Первая версия необычного девайса представляет собой портативную внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 7600M XT.
Новинка может показаться знакомой, поскольку конкурирующий производитель портативных устройств GPD уже выпускал небольшой графический док с такой же видеокартой.
Что же до решения от One Netbook, то здесь установлена не самая быстрая видеокарта на рынке, но она должна быть достаточно мощной, чтобы значительно улучшить графическую производительность в играх для тех же ноутбуков.
Отметим, что стоимость адаптера до сих пор не объявлена. Неизвестны также доступность и подробные характеристики продукта.