Компьютеры
11:15, 01 ноября 2023
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Представлена карманная видеокарта AMD RX 7600M XT размером с портативный аккумулятор для смартфонов

Компания One Netbook, известная своими портативными игровыми ПК под брендом ONEXPLAYER, представила новое решение для любителей мобильного гейминга.

Liliputing

Liliputing

Речь идет о внешнем графическом доке ONEXGPU, который подключается к ноутбуку или настольному компьютеру через порт Type-C. Первая версия необычного девайса представляет собой портативную внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 7600M XT.

Новинка может показаться знакомой, поскольку конкурирующий производитель портативных устройств GPD уже выпускал небольшой графический док с такой же видеокартой.

Liliputing

Liliputing

Что же до решения от One Netbook, то здесь установлена не самая быстрая видеокарта на рынке, но она должна быть достаточно мощной, чтобы значительно улучшить графическую производительность в играх для тех же ноутбуков.

Отметим, что стоимость адаптера до сих пор не объявлена. Неизвестны также доступность и подробные характеристики продукта.

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