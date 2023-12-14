Пригоден ли для игр ноутбук с RTX 2050

Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High и FSR Off. В среднем в ней производительность находилась на уровне 74 к/с, минимальная - 66 к/с, максимальная - 86 к/с.

Assassin's Creed Mirage запускалась на настройках Medium и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составила 53 к/с, минимальная - 49 к/с, максимальная - 55 к/с.

В игре Resident Evil 4 Remake с графикой Low/Medium, RT Off, FSR Off средний FPS находился на уровне 52 к/с, минимальный - 44 к/с, максимальный - 55 к/с.

PUBG тестировалась на средних настройках графики. Средние показатели производительности в ней равнялись 82 к/с, минимальный FPS - 67 к/с, максимальный - 89 к/с.