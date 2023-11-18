17:15, 18 ноября 2023
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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX поставил рекорд разгона с 5,2 ГГц
AMD вывела разгон процессора Ryzen Threadripper PRO 7995WX на совершенно новый уровень. Этот 96-ядерный процессор с частотой разгона 5,2 ГГц и жидкостным охлаждением показал неплохие результаты. Рекордные результаты в Cinebench R15, R20, R23 и 2024, а также мировой рекорд в бенчмарке GPUPI.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Бенчмарки говорят о многом: Cinebench R23 показал поразительные 167 309 баллов, демонстрируя 4%-ный прирост по сравнению с воздушным охлаждением. Этот «зверь» на 67% быстрее «стокового» процессора.
Бенчмарк GPUPI привлека внимание, демонстрируя впечатляющую тактовую частоту 5,2 ГГц. Некоторые СМИ уверяют, что AMD установила новый стандарт, оставив конкурентов позади.
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