Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX поставил рекорд разгона с 5,2 ГГц

AMD вывела разгон процессора Ryzen Threadripper PRO 7995WX на совершенно новый уровень. Этот 96-ядерный процессор с частотой разгона 5,2 ГГц и жидкостным охлаждением показал неплохие результаты. Рекордные результаты в Cinebench R15, R20, R23 и 2024, а также мировой рекорд в бенчмарке GPUPI.