Компьютеры
17:15, 18 ноября 2023
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Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX поставил рекорд разгона с 5,2 ГГц

AMD вывела разгон процессора Ryzen Threadripper PRO 7995WX на совершенно новый уровень. Этот 96-ядерный процессор с частотой разгона 5,2 ГГц и жидкостным охлаждением показал неплохие результаты. Рекордные результаты в Cinebench R15, R20, R23 и 2024, а также мировой рекорд в бенчмарке GPUPI.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Бенчмарки говорят о многом: Cinebench R23 показал поразительные 167 309 баллов, демонстрируя 4%-ный прирост по сравнению с воздушным охлаждением. Этот «зверь» на 67% быстрее «стокового» процессора.

Бенчмарк GPUPI привлека внимание, демонстрируя впечатляющую тактовую частоту 5,2 ГГц. Некоторые СМИ уверяют, что AMD установила новый стандарт, оставив конкурентов позади.

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