Процессор Nvidia Grace показал конкурентную мощь, бросив вызов гигантам x86
Ferra.ru / Kandinsky 3
Процессор Grace от NVIDIA — это смелый шаг: отказ от традиционной архитектуры x86 в пользу ядер Neoverse V2 на базе ARM. Это открывает новые возможности и бросает вызов доминированию AMD и Intel.
Независимое тестирование, проведенное Phoronix, показало, что процессор Grace не уступает топовым предложениям от AMD (EPYC Genoa) и Intel (Emerald Rapids Xeon). Хотя детальное сравнение энергопотребления еще не завершено, первые оценки говорят о значительно меньшем энергопотреблении по сравнению с конкурентами.
Основные характеристики процессора Grace:
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До 144 ядер Neoverse V2 в двух процессорах Grace в модели Superchip.
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Первая в мире память LPDDR5x с ECC и пропускной способностью 1 ТБ/с.
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Когерентный интерфейс 900 ГБ/с, намного быстрее, чем PCIe Gen 5.
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Заявлено 2-кратное повышение производительности и 3,5-кратное повышение эффективности по сравнению с конкурентами.
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Работает со всеми программными стеками NVIDIA, включая RTX, HPC, AI и Omniverse.