Процессор Ryzen 5 7500F сделали одноядерным и проверили его в играх и приложениях

В реальной работе с одноядерником оказалось всё очень даже неплохо. Он позволяет без проблем сидеть в Интернете и смотреть на YouTube видео даже в 4К. Хоть это происходит и медленнее, чем с 6 ядрами, сильных подтормаживаний нет. Более того, можно даже работать в Photoshop, Adobe Premiere.

Игры тестировались с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и с видеокартой RTX 3080 Ti. Dota 2 запускалась в 2К на низких настройках графики. FPS здесь нередко поднимается даже выше 100, а упор делается не исключительно на процессор. В World of Tanks можно играть в 2К даже с ультра-настройками. Что удивительно, в этой игре вообще нет упора на одно ядро, хотя частота кадров — около 100.

Что касается «тяжёлых» игр, все они тестировались в 2К. В Diablo 4 для того чтобы почти полностью избавиться от фризов, приходится включать ограничение на 60 FPS. Forza Horizon 5 запустилась только после установки такого же ограничения в 60 к/с. В результате в среднем в ней удалось получить 59 к/с. Doom Eternal отлично работает на одном ядре и обеспечивает больше 60 к/с. В Cyberpunk 2077 по бенчмаркам одно ядро способно выдавать около 60 к/с с высоким пресетом, что удивляет. В реальности же в городских условиях FPS временами падает ниже 30 к/с. Не спасает от лагов и установка ограничения в 30 FPS. Last of Us запустилась, но в сложных местах выдавала только 25 к/с.