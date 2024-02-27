Qualcomm представила 5G-модем Snapdragon X80 с поддержкой ИИ и спутниковой связи

Основной особенностью новинки является наличие специального процессора искусственного интеллекта с тензорным ускорителем, обещающего повышенные скорости передачи данных, расширенную зону покрытия и эффективное использование энергии с уменьшением задержек.

Встроенный 5G AI Suite Gen 3 предоставляет улучшения за счет искусственного интеллекта, что должно способствовать увеличению зоны покрытия и точности определения местоположения. Qualcomm утверждает, что при подключении к сети mmWave мощность потребления уменьшится на 10%, а точность определения местоположения улучшится на 30%.

Snapdragon X80 является первым 5G-модемом с полностью интегрированной поддержкой узкополосных (NB) и не наземных (NTN) спутниковых связей. Пиковые скорости скачивания оцениваются в 10 Гбит/с, а загрузки — до теоретических 3,5 Гбит/с с поддержкой как 5G mmWave (10 агрегированных носителей), так и частот sub-6 GHz (5 агрегированных носителей).

X80 также предоставляет 6 антенных архитектур и является первым 5G-модемом с 6x агрегацией носителей на принимающей стороне и AI-обеспеченным расширением диапазона mmWave. X80 использует тот же антенный модуль QTM565 mmWave, что и модем Snapdragon X75.

Qualcomm в настоящее время предоставляет образцы Snapdragon X80 своим партнерам-производителям, а коммерческие устройства ожидаются на рынке во второй половине 2024 года.